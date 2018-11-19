Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Курс біткойна різко впав: експерти вважають, що це лише початок

  • 75
Це перше падінна біткойна за останні кілька місяців - фото 1
Це перше падінна біткойна за останні кілька місяців / CoinDesk

Про криптовалюту біткойн, за останній час, говорять не так уже й часто. Воно й не дивно, адже протягом останніх кількох місяців курс цієї валюти стабільно утримувався на рівні 6000-6500 доларів. Утім, за останні кілька днів біткойн різко подешевшав.

Курс біткойна вперше з жовтня опустився нижче позначки у 5 тисяч доларів, до 4958, йдеться у повідомлення Twitter-акаунту TicToc by Bloomberg.

І ще: У світі видано перший синдикований кредит на блокчейні

Зазначимо, що інші криптовалюти за аналогічний період втратили не менше: Ethereum просів на 12%, а Litecoin – на 13.

Власники біткойнів можуть починати панікувати - фото 289887
Власники біткойнів можуть починати панікувати / Ethereum World News

Не дивно, що після різкого падіння курсу в мережі з'явилося безліч прогнозів експертів. На їхню думку, біткойн може впасти аж до 1500 доларів. Звичайно ж, не обійшлося й без оптимістичних прогнозів.

Щоправда, не варто забувати, що прогнози – це лише міркування, які часто не відповідають дійсності.

Читайте також: Hublot випустила годинник, який можна купити лише за біткойни

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Біткойн Економіка