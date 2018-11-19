Курс біткойна різко впав: експерти вважають, що це лише початок

Це перше падінна біткойна за останні кілька місяців / CoinDesk

Про криптовалюту біткойн, за останній час, говорять не так уже й часто. Воно й не дивно, адже протягом останніх кількох місяців курс цієї валюти стабільно утримувався на рівні 6000-6500 доларів. Утім, за останні кілька днів біткойн різко подешевшав.

Курс біткойна вперше з жовтня опустився нижче позначки у 5 тисяч доларів, до 4958, йдеться у повідомлення Twitter-акаунту TicToc by Bloomberg.

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Зазначимо, що інші криптовалюти за аналогічний період втратили не менше: Ethereum просів на 12%, а Litecoin – на 13.

Власники біткойнів можуть починати панікувати / Ethereum World News

Не дивно, що після різкого падіння курсу в мережі з'явилося безліч прогнозів експертів. На їхню думку, біткойн може впасти аж до 1500 доларів. Звичайно ж, не обійшлося й без оптимістичних прогнозів.

Bitcoin declined as much as 9% to $4,958, while so-called alternative coins slumped even more, with Ether tumbling as much as 12% and Litecoin cratering as much as 13%



Read more on @crypto https://t.co/iax6NxACy3 pic.twitter.com/U89cNOPiZT — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 19 листопада 2018 р.

Щоправда, не варто забувати, що прогнози – це лише міркування, які часто не відповідають дійсності.

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