Hublot випустила годинник, який можна купити лише за біткойни

Швейцарський виробник Hublot випустив лімітовану серію годинників до 10-річчя біткойна, які можна буде купити тільки за цю криптовалюту.

Нова лімітована серія годинників Hublot буде представлена тільки 210 екземплярами. Годинник зроблений на основі моделі Big Bang. Ціна на нього становить приблизно 25 000 доларів. Замовити такий годинник можна вже зараз, проте покупці отримають його тільки в січні, йдеться в повідомленні компанії.

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Hublot – перший швейцарський виробник годинників, який вирішив продавати годинник за біткойни, відзначає Bloomberg. За словами гендиректор Hublot Рікардо Гвадалупе, так компанія розраховує залучити нових клієнтів.

Лімітована серія годинників Hublot

Лімітована серія годинників Hublot

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