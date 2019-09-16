Цей напій істотно покращує роботу мозку

Регулярне вживання чаю позитивно впливає на роботу людського мозку. Чим ще корисний чорний чай, читайте нижче!

До такого висновку прийшли вчені з Національного університету Сінгапуру. Згідно з даними їх дослідження, чаювання хоча б чотири рази на тиждень здатне поліпшити ефективність мозкових зв'язків.

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Відзначається, що в експерименті взяли участь 36 людей у ​​віці від 60 років, яких розділили на дві групи. В першу потрапили любителі чаю, які п'ють напій не менше чотирьох разів на тиждень, а в другу ті, хто не п'є його. Спостерігаючи за людьми, вчені прийшли до висновку, що мозок ефективніше працював у тих, хто не втрачав можливості пропустити чашечку чаю.

Різниця між кавою і чаєм в тому, що кава бадьорить відразу, але цей ефект проходить через кілька годин. І щоб знову стати бадьорим, вам знову потрібна чашка кави. Так виникає кофеїнова залежність. Чорний чай бадьорить м'якіше, без ривків.

А от завдяки вмісту вітаміну С, зелений чай допомагає впорається з багатьма онкологічними захворюваннями. Вітамін Р, що міститься в зеленому чаї, робить стінки кровоносних судин міцнішими і еластичнішими.

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