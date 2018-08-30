Це корисне заняття допоможе знизити тиск

Йога знижує артеріальний тиск не гірше деяких ліків. Для досягнення цього ефекту досить займатися древньою гімнастикою по 15 хвилин на день 5 разів на тиждень протягом три місяці.

Дослідники з Канади під час спостережень за участю 60 осіб довели, що йога та дихальна гімнастика анітрохи не поступаються в ефективності деяким лікам, коли мова стосується зниження артеріального тиску.

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Відзначимо, що про корисні для здоров'я властивості йоги говориться протягом багатьох століть. На жаль, вони вкрай рідко піддаються перевірці з боку наукової спільноти. І ось тепер дослідники з'ясували, що 15-хвилинні заняття йоги 5 разів на тиждень протягом трьох місяців зменшують середні показники артеріального тиску на 10%. Спостереження показують, що заняття йогою скорочують показники артеріального тиску, в середньому, на 10%.

Йога допомагає знизити тиск

Іншими словами, йога може принести такий же ефект, як і ліки. При цьому вона не має ніяких побічних ефектів, чого не скажеш про ліки. У найближчому майбутньому автори цього дослідження збираються підтвердити отримані висновки під час спостережень вже за участю 500 осіб у співпраці з вченими з Laval University в Квебеку.

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