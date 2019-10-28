Це Хелловін: у NASA показали моторошне фото Сонця

Комічне агентство NASA підтримало святкування Хелловіна "моторошним" знімком Сонця. Фото з'явилося на офіційній сторінці відомства у Facebook.

На знімку зображено Сонце, яке своїм виглядом нагадує гарбузовий "ліхтар Джека" – традиційний атрибут Хелловіна.

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Зазначається, що зображення складається з двох наборів екстремальних ультрафіолетових довжин хвиль. Також йому додали золотистих і жовтих тонів. Знімок зробив супутник Solar Dynamics Observatory ще кілька років тому. Фахівці пояснюють, що жовто-червоні області на фото є яскравішими, тому що виділяють більше світла та енергії.

А ще днями військово-повітряні сили США заявили, що безпілотний космічний літак Boeing X-37B приземлився в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді, встановивши при цьому новий рекорд перебування на орбіті протягом 780 днів.

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