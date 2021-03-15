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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес прокоментували чутки про розрив стосунків

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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес - фото 1
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / instagram

Журналісти активно поширюють новини про розрив Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом. Однак пара вирішила припинити чутки про свій розпад і прокоментувала ситуацію.

Зараз пара працює над своїми стосунками і намагається їх врятувати, пише видання TMZ.

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Лопес і Родрігес дали ексклюзивний коментар виданню стосовно свого розставання. За їхніми словами, всі повідомлення про їхній остаточний розрив – неточні. Вони працюють над своїми відносинами і намагаються їх врятувати.

Також з'явилося уточнення з приводу причини кризи в парі. Джерела TMZ повідомили, що "жодна третя сторона в цьому не замішана". Виходить, заява бейсболіста Хосе Кансеко про численні зради Алекса – брехня? На цей час пара проводить час роздільно: Родрігес – в Маямі, а Джей Ло – в Домініканській Республіці, де знімає фільм.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес прокоментували чутки про розрив стосунків - фото 451652

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