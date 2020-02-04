Це бомба: Alyona Alyona засвітилася у купальнику

Українська реперка Alyona Alyona потішила шанувальників новим відео, показавши, як стрибає в басейн.

Сенсаційна українська реперка Alyona Alyona активно веде Instagram.

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Днями знаменитість вирішила подарувати фанатам гарний настрій, розмістивши новий потішний ролик з канікул на райському Балі. Так, артистка приміряла бікіні чорного кольору і стрибнула в басейн "бомбочкою", позуючи на тлі вечірніх джунглів.

"Рибка переверне твоє судно верх дном", – підписала ролик Олена словами з треку, який і приніс їй популярність, під назвою Рибки. Фоловери залишилися в захваті!

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