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Cardi B – перша реп-виконавиця з діамантовим синглом: слухайте композицію

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Сингл Bodak Yellow реперки Cardi B став діамантовим - фото 1
Сингл Bodak Yellow реперки Cardi B став діамантовим

Трек Cardi B "Bodak Yellow", що вийшов у 2017 році, отримав діамантовий статус. Це означає, що з моменту релізу композиції продали 10 мільйонів її копій. Слухайте композицію на Радіо МАКСИМУМ!

Таким чином, Cardi B стала першою в історії реп-виконавцем, сингл якої став діамантовим. Про це з посиланням на Американську асоціацію звукозаписних компаній (Recording Industry Association of America, RIAA) повідомляє Hypebeast.

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Cardi B – Bodak Yellow, слухайте діамантовий сингл реп-виконавиці:

"Пару років тому я зовсім не розуміла, що означає мати діамантовий трек, я просто хотіла пробитися. Цей запис змінив моє життя. Спасибі всім, хто надав "Bodak" таку підтримку і купував його аж до цього дня", – написала Cardi B у своєму інстаграмі.

Раніше Cardi B випустила кліп "Up", в якому вона в образі "веселої вдови" станцювала на могилі 2020 року.

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