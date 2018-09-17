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Cadillac відмовився від розвитку дизельних моторів

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Cadillac більше не випускатиме дизельні двигуни - фото 1
Cadillac більше не випускатиме дизельні двигуни / Sunset Cadillac of Venice

Скандал у Volkswagen Group, пов'язаний з дизельними двигунами, позначився на всій індустрії, і в тому числі на купівельному попиті.

Особливо актуально це в Європі, де серйозно знизилися продажі дизельних машин, але став рости попит на гібриди й електромобілі.

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У Cadillac врахували тенденції та прийняли рішення відмовитися від розвитку своїх дизельних моторів, про що президент компанії Стів Карлайл зізнався Automotive News. Попри те, що марка вела роботу над 4- і 6-циліндровими дизелями вже кілька років, курс узятий на електрифікацію моделей.

Cadillac відмовився від розвитку дизельних моторів - фото 276540
Cadillac відмовився від розвитку дизельних моторів / cadillaceurope

Примітно, що скандал з дизельними Volkswagen виник давно, але рішення відмовитися від розвитку дизельних моторів що Cadillac, що PSA Group з марками Opel і Vauxhall взяли відносно недавно.

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Джерело: AutoNews
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