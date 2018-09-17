Компактний універсал Mini Clubman отримав несподіваний тюнінг

Американська тюнінгова компанія Elite Auto Salon перетворила субкомпактний універсал Mini Clubman одного зі своїх співробітників практично в справжній кемпер, названий Mini Prowler. В такому автомобілі зручно їздити на природу.

Для того, щоб перетворити міський мініатюрний універсал в Mini Prowler у нього збільшили дорожній просвіт. Потім авто підібрали нові колісні диски і шини. Колісні диски більші, ніж у стандартного Mini Clubman.

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Mini Clubman перетворили у справжній кемпінг

Mini Clubman перетворили у справжній кемпінг

Дах автомобіля став справжнім багажним відсіком. Там тепер можна перевозити багато всякого корисного вантажу, серед всього і гірський велосипед або байдарку. Власник Mini Prowler і його кохана жінка часто їздять на природу. І хоча всередині автомобіля двоє людей можуть цілком комфортно спати, вони все одно беруть з собою намет.

Mini Clubman перетворили у справжній кемпінг

Mini Clubman першого покоління з'явився в продажу у 2007 році. Зараз автолюбителям пропонують його в другому поколінні (з 2014 року). Цей компактний універсал оснащується 2,0 л турбодвигуном, що працює в парі або з 6-ступінчастою механічною, або з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач (доступний також 8-ступінчастий "автомат").

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