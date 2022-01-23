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Cadillac презентував довгоочікуваний суперпозашляховик Escalade V-Series

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Cadillac Escalade V-Series - фото 1
Cadillac Escalade V-Series / quatrorodas

У лінійці "заряджених" Cadillac поповнення. Виробник опублікував кілька повноцінних фотографій, що дозволяють оцінити дизайн Escalade V-Series.

Cadillac Escalade V-Series зовні схожий на позашляховик нинішнього покоління зразка 2020 року у виконанні Sport, що відрізняється сітчастою решіткою радіатора і чорними декоративними елементами замість хромованих, але "заряджена" версія отримала нові бампери зі збільшеними ґратами спереду, пише quatrorodas.

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І, зрозуміло, великі емблеми V-Series на передніх дверях та багажних дверях. І на кермовому колесі – наразі це єдина фотографія інтер'єру.

На жаль, жодної технічної інформації Cadillac не розкрив: повноцінна прем'єра відбудеться лише навесні. Якщо ж вірити чуткам, позашляховик замінить базовий 6,2-літровий 416-сильний V8 на компресорну вісімку 6.2 від спортседана CT5-V Blackwing.

Cadillac презентував довгоочікуваний суперпозашляховик Escalade V-Series - фото 493335

Cadillac презентував довгоочікуваний суперпозашляховик Escalade V-Series - фото 493336

Cadillac презентував довгоочікуваний суперпозашляховик Escalade V-Series - фото 493337

Cadillac презентував довгоочікуваний суперпозашляховик Escalade V-Series - фото 493338

Усі фото quatrorodas

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