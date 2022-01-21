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Що трапиться, якщо застрягти у сніговій бурі на Tesla: розповідь водіїв з власного досвіду

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Tesla у сніговому заторі - фото 1
Tesla у сніговому заторі / twitter

Снігова буря та ускладнений рух – справжній жах для усіх водії електромобілів. Але власники Tesla розповіли, як поводилися їхні машини у багатогодинному заторі на морозі/

Так, через погіршення погодніх умов та снігопад безліч машин простояли на шосе I-95 у Вірджинії цілих 14 годин. Серед них виявилося і кілька електромобілів, пише Jalopnik.

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Водій Tesla Model 3 Ден Каннінен, який раніше працював у Агентстві з охорони навколишнього середовища, описав цю ситуацію так: "Коли дорожній кошмар нарешті закінчився, водії автомобілів з ДВС вишикувалися в довгі черги на переповнених АЗС, а навігаційна система мого електромобіля направила мене до найближчої відкритої зарядної станції – вони встановлені через кожні десять миль вздовж автомагістралі. Попри екстремальні умови, які пережив мій електромобіль того дня, я все ж таки дістався зарядного пристрою із запасом ходу у п'ятдесят миль (80 км)".

А ось як реалістично представив ситуацію інший учасник подій Алекс Лауер: "Я використав підігрів сидінь та кермового колеса, але також експериментував з використанням тільки обігріву простору для ніг. Для економії заряду, після досягнення в салоні комфортної температури кілька разів вимикав усі електроприлади на 15-30 хвилин, і машина впоралася з морозом набагато краще, ніж я очікував – Mach E пропрацював 12 годин з рівнем заряду 75%! Він використав всього 50 миль пробігу (80 км). Думаю, бензиновий автомобіль на холостому ходу за цей час спалив би набагато більше палива".

Тож висновок можна зробити такий: якщо ви застрягли у снігову бурю на електромобілі, то це не така катастрофа, як може здатися на перший погляд.

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