Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Б'ють усі рекорди: міленіали тепер втричі рідше займаються сексом

  • 18
Міленіали перестають займатися сексом - фото 1
Міленіали перестають займатися сексом / The Intimate Couple

Згідно з даними опитування GSS Data Explorer, за останні 10 років сексу у міленіалів, особливо у чоловіків, стало менше майже втричі. Число дорослих людей до 30 років, у яких немає інтиму, у 2018 році досягло рекордного рівня.

23% людей від 18 до 30 років повідомили, що у них жодного разу не було сексу в минулому році. 28% з них – чоловіки. Жінки-міленіали почуваються значно краще – лише 18% заявили, що не мали інтимної близькості у 2018 році. 10 років тому таких було лише 8%.

І ще: Ця проста вправа зробить вас справжнім секс-гігантом

Аналітики з'ясували, що у суспільстві стало значно більше чоловіків-незайманців, котрим ще не виповнилося 30 років – 27% заявили, що у них ніколи не було сексуальних партнерів.

Науковці впевнені, що винними у всьому є технології й образ життя, якому віддають перевагу більшість міленіалів.

Люди все більше часу проводять вдома, навіть працюють вдома. В таких умовах складно привести когось у свою спальню, – говорить професор психології університету Сан-Дієго Джин Твенге.

Вона також зауважує, що зараз у людей накопичується шалена кількість справ увечері. 10-20 років тому такого не було.

"Соціальні мережі, відеоігри, серіали – все це не сприяє статевому життю", – наголосила вона.

Те, що молодь стала байдужою до сексу, підтверджують і британські вчені. За даними на 2018 рік, кожен восьмий міленіал у 26 років виявився незайманим.

Читайте також: Концепт упаковки презервативів, яку можна відкрити тільки чотирма руками

Джерело: Washington Post
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • Вчора, 19:22
  • 1413
Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
  • 02 квітня, 12:16
  • 1228
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1367141
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Секс