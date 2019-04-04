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Б'ють усі рекорди: міленіали тепер втричі рідше займаються сексом
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Згідно з даними опитування GSS Data Explorer, за останні 10 років сексу у міленіалів, особливо у чоловіків, стало менше майже втричі. Число дорослих людей до 30 років, у яких немає інтиму, у 2018 році досягло рекордного рівня.
23% людей від 18 до 30 років повідомили, що у них жодного разу не було сексу в минулому році. 28% з них – чоловіки. Жінки-міленіали почуваються значно краще – лише 18% заявили, що не мали інтимної близькості у 2018 році. 10 років тому таких було лише 8%.
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Аналітики з'ясували, що у суспільстві стало значно більше чоловіків-незайманців, котрим ще не виповнилося 30 років – 27% заявили, що у них ніколи не було сексуальних партнерів.
Науковці впевнені, що винними у всьому є технології й образ життя, якому віддають перевагу більшість міленіалів.
Люди все більше часу проводять вдома, навіть працюють вдома. В таких умовах складно привести когось у свою спальню, – говорить професор психології університету Сан-Дієго Джин Твенге.
Вона також зауважує, що зараз у людей накопичується шалена кількість справ увечері. 10-20 років тому такого не було.
"Соціальні мережі, відеоігри, серіали – все це не сприяє статевому життю", – наголосила вона.
Те, що молодь стала байдужою до сексу, підтверджують і британські вчені. За даними на 2018 рік, кожен восьмий міленіал у 26 років виявився незайманим.
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