Б'ють усі рекорди: міленіали тепер втричі рідше займаються сексом

Згідно з даними опитування GSS Data Explorer, за останні 10 років сексу у міленіалів, особливо у чоловіків, стало менше майже втричі. Число дорослих людей до 30 років, у яких немає інтиму, у 2018 році досягло рекордного рівня.

23% людей від 18 до 30 років повідомили, що у них жодного разу не було сексу в минулому році. 28% з них – чоловіки. Жінки-міленіали почуваються значно краще – лише 18% заявили, що не мали інтимної близькості у 2018 році. 10 років тому таких було лише 8%.

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Аналітики з'ясували, що у суспільстві стало значно більше чоловіків-незайманців, котрим ще не виповнилося 30 років – 27% заявили, що у них ніколи не було сексуальних партнерів.

Науковці впевнені, що винними у всьому є технології й образ життя, якому віддають перевагу більшість міленіалів.

Люди все більше часу проводять вдома, навіть працюють вдома. В таких умовах складно привести когось у свою спальню, – говорить професор психології університету Сан-Дієго Джин Твенге.

I see a lot of jokes along these lines BUT: married people are way more likely to have sex. For instance only 11 percent of the married didn't have sex last year, compared to 34 percent of the unmarried https://t.co/lxxWiOEdKU pic.twitter.com/zLNBV5NdSP — Christopher Ingraham (@_cingraham) 29 березня 2019 р.

Вона також зауважує, що зараз у людей накопичується шалена кількість справ увечері. 10-20 років тому такого не було.

"Соціальні мережі, відеоігри, серіали – все це не сприяє статевому життю", – наголосила вона.

Те, що молодь стала байдужою до сексу, підтверджують і британські вчені. За даними на 2018 рік, кожен восьмий міленіал у 26 років виявився незайманим.

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