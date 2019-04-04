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Концепт упаковки презервативів, яку можна відкрити тільки чотирма руками

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Презерватив згоди - фото 1
Презерватив згоди

Аргентинський виробник секс-іграшок Tulipán створив "презерватив згоди" – упаковку з контрацептивами, яку можна відкрити тільки чотирма руками. Двоє людей повинні одночасно натиснути на спеціальні кнопки на коробці, щоб отримати доступ до презерватива.

Компанія безкоштовно поширювала "презервативи згоди" обмеженим тиражем в барах і на заходах в Буенос-Айресі. За словами представників Tulipán, ідею зустріли з похвалою і схваленням. Пізніше компанія планує пустити таку упаковку в продаж.

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Ідея упаковки з "презервативом згоди" з'явилася після того, як організація AHF Argentina, яка виступає за права ВІЛ-інфікованих, розкрила інформацію про те, що тільки 14,5% аргентинських чоловіків постійно використовували презервативи. 65% використовували їх час від часу, а 20,5% ніколи цього не робили.

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Джерело: thenextweb
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