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Бєсєдін прокоментував майбутній матч Динамо зі Славією

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Матч-відповідь "Динамо" – "Славія" відбудеться 14 серпня - фото 1
Матч-відповідь "Динамо" – "Славія" відбудеться 14 серпня / Footboom.com

Нападник Динамо Артем Бєсєдін заявив, що до матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії команда підготувала іншу тактику.

Про це гравець розповів під час прес-конференції напередодні матчу.

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"Ми зробили висновки і підійдемо до завтрашнього матчу вже з іншою тактикою. Будемо грати інакше. Важливо позбавити їх підбирань, оскільки в Празі вони зробили їх дуже багато..."

"Я не звертаю уваги на критику. Для мене важливі лише перемоги команди. Я не знаю, хто буде грати завтра, наприклад, але якщо вийду я – буду робити все можливе, щоб ми перемогли. Все інше не має значення", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт "Динамо".

Славія – Динамо: відео голів матчу Ліги чемпіонів

Раніше тренер "Славії" зазначив, що гра "Динамо" вдома відрізняється від тієї, яку вони проводять на виїзді. Нагадаємо, матч-відповідь "Динамо" – "Славія" відбудеться 14 серпня на НСК Олімпійський о 19:30 (за київським часом).

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Джерело: segodnya
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