Бєсєдін прокоментував майбутній матч Динамо зі Славією

Нападник Динамо Артем Бєсєдін заявив, що до матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії команда підготувала іншу тактику.

Про це гравець розповів під час прес-конференції напередодні матчу.

І ще: Роналду забив перший гол за Ювентус: відеофакт

"Ми зробили висновки і підійдемо до завтрашнього матчу вже з іншою тактикою. Будемо грати інакше. Важливо позбавити їх підбирань, оскільки в Празі вони зробили їх дуже багато..."



"Я не звертаю уваги на критику. Для мене важливі лише перемоги команди. Я не знаю, хто буде грати завтра, наприклад, але якщо вийду я – буду робити все можливе, щоб ми перемогли. Все інше не має значення", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт "Динамо".

Славія – Динамо: відео голів матчу Ліги чемпіонів

Раніше тренер "Славії" зазначив, що гра "Динамо" вдома відрізняється від тієї, яку вони проводять на виїзді. Нагадаємо, матч-відповідь "Динамо" – "Славія" відбудеться 14 серпня на НСК Олімпійський о 19:30 (за київським часом).

Читайте також: Гвардіола відмовився тренувати топову збірну