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Роналду забив перший гол за Ювентус: відеофакт

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / Getty

Зірковий новачок Ювентуса португалець Кріштіану Роналду забив перший гол за свою нову команду.

Як повідомляється, сталося це в традиційному контрольному матчі туринців проти Ювентуса Б. Роналду вийшов на поле в стартовому складі і на восьмій хвилині матчу реалізував вихід один на один з воротарем.

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10 липня Роналду перейшов в туринський Ювентус, уклавши чотирирічний контракт. Сума трансферу склала 112 мільйонів євро, з яких 12 мільйонів – це сума солідарності, передбачена правилами ФІФА.

Коментуючи свій перехід, футболіст заявив, що прислухався до порад друзів, які говорили, що туринський клуб йому підходить.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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