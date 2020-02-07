Дуже вихований злодій вразив мережу: відеофакт

На камеру спостереження потрапив цікавий випадок із майже викраденням в магазині. Але реакція потенційного злодія здивувала всіх!

На платформі Reddit користувач з ніком Savage_Tiago поділився дивним відео з камер спостереження у супермаркеті, які стрімко опинилось у трендах.

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Ролик, який ось-ось може зникнути через порушення правил соцмережі, зібрав понад 13 тисяч переглядів та більше сотні коментарів. А все тому, що на ньому помітно, як чоловік уміло витягує гаманець в одного з покупців, переглядає його вміст, а тоді помічає камеру, демонструє вибачення і так саме легко повертає гаманець у кишеню жертви.

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