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В ОАЕ готелям дозволять готувати кошерні страви

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В ОАЕ готелям дозволять готувати кошерні страви - фото 1

Департамент з питань культури і туризму в столичному еміраті ОАЕ почав видавати місцевим готелям сертифікати для подачі кошерних страв у ресторанах в разі відвідування туристами – євреями.

Уточнюється, що сертифікати безкоштовні, а термін їхньої дії – 12 місяців з дня видачі документа. Щоб отримати сертифікат, ресторани і кафе в готелях повинні виділити спеціальне місце на кухні для приготування тільки кошерної їжі відповідно до вимоги юдейської системи ритуальних правил – кашрута.

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Крім того, готелі зобов'язані всі кошерні страви відзначати в меню особливим чином.

Першим сертифікат на подачу кошерних страв отримав ресторан в знаменитому семизірковому готелі Emirates Palace в вигляді палацу, який розташований на набережній Абу-Дабі.

В ОАЕ готелям дозволять готувати кошерні страви - фото 431210

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Джерело: thenationalnews
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