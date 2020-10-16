У Великобританії в космос запустили наггетс: відео

Британська мережа супермаркетів Iceland в цьому році відзначає 50-річчя. З цієї нагоди вони вирішили влаштувати незвичайний захід і запустити в стратосферу курячий наггетс.

Запуск організували з ферми в Уельсі: "мандрівника" прикріпили до метеозонда і відправили у двогодинну подорож. Наггетс побував на висоті понад 33,5 тисячі метрів, або приблизно 880 тисяч наггетсів від поверхні землі. Він пережив температуру 60°C.

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Досягнувши пікової висоти, він попрямував назад до Землі зі швидкістю 322 кілометри на годину, а на висоті близько 19 тисяч метрів розкрився парашут, щоб забезпечити безпечну посадку.

Судячи з відео, посадка все одно вийшла досить жорсткою. Правда, схоже, що наггетс не постраждав.

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