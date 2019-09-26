Було душно: жінка відкрила аварійний вихід літака

У міжнародному аеропорту китайського округу Ухань пасажирка одного з літаків відкрила аварійний вихід перед зльотом повітряного судна.

Інцидент стався з літаком компанії Xiamen Airlines.

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Під час завершення посадки пасажирів одна з туристок вирішила, що в салоні "стало занадто душно", і смикнула за ручку аварійного виходу. При цьому повідомляється, що стюардеси вже провели інструктаж, повідомивши про заборону користуватися аварійними виходами без причини. Співробітники судна змушені були повідомити про інцидент. Поліція зняла туристку з рейсу, який затримали через неї на годину.

Нагадаємо, у листопаді цього року авіакомпанія Brussels Airlines припинить виконувати рейси в Україну. Про це повідомила прес-секретар Brussels Airlines Кім Даєнен.

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