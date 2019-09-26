На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Було душно: жінка відкрила аварійний вихід літака
-
- 24
У міжнародному аеропорту китайського округу Ухань пасажирка одного з літаків відкрила аварійний вихід перед зльотом повітряного судна.
Інцидент стався з літаком компанії Xiamen Airlines.
І ще: У Китаї відкрили найбільший аеропорт у світі: ефектні знімки
Під час завершення посадки пасажирів одна з туристок вирішила, що в салоні "стало занадто душно", і смикнула за ручку аварійного виходу. При цьому повідомляється, що стюардеси вже провели інструктаж, повідомивши про заборону користуватися аварійними виходами без причини. Співробітники судна змушені були повідомити про інцидент. Поліція зняла туристку з рейсу, який затримали через неї на годину.
Нагадаємо, у листопаді цього року авіакомпанія Brussels Airlines припинить виконувати рейси в Україну. Про це повідомила прес-секретар Brussels Airlines Кім Даєнен.
Читайте також: МАУ дарує знижку на польоти з України до країн ЄС: як отримати
-
20:22Солістка KAZKA відверто зізналася в особистому
-
20:13Як оральні контрацептиви впливають на жінок
-
19:55Суші та цукерки: ці смаколики не варто їсти натщесерце
-
19:43iPhone 11 Pro Max, посунься: названо найкращий камерофон на ринку
-
19:25Як насправді виглядають герої фільмів на реальних подіях
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:14У мережі знайшли фото, на яких Грета Тунберг їсть з пластикового посуду, і тут понеслось
-
18:51Було душно: жінка відкрила аварійний вихід літака
-
18:42Віцепрезидент Amazon вляпався в кумедну ситуацію через AirPods
-
18:21Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
-
18:13Штучний інтелект допоможе боротися з депресією
-
18:05Гороскоп на 27 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Названий найкращий засіб для відновлення зору
-
17:44У Єгипті вперше розкрили "прокляті" саркофаги часів Рамсеса ІІ
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:20Зомбі-манекенник налякав гостей модного показу: вірусне відео
-
17:13У Каліфорнії поліцейська Tesla розрядилася під час погоні
-
16:56Scania показала, як "підняла" вантажівку за допомогою дронів
-
16:37Воздвиження Хреста Господнього 2019: історія, традиції і прикмети у свято
-
16:23Яку кашу обов'язково їсти восени
-
16:12Новий смартфон Xiaomi зможе записувати відео у рекордній роздільній здатності
-
15:50На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient
-
15:32Названо перші смартфони, які оновляться до Android 10 (Go edition)
-
15:18Шалена вечірка з собакою і дівчинкою розвеселила мережу (відео)
-
14:58Бред Пітт закрутив роман з цілителькою
-
18:21Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
-
15:50На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient
-
13:39Додаток Gradient підкорив мережу: дізнайся, на яку зірку ти схожий найбільше
-
12:40Таємниці у багажнику: 5 цікавих книг осені, які ви прочитаєте на одному подиху
-
10:28Популярна музика вересня: плейлист нових пісень за тиждень
-
07:59У Китаї побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри
- 25 вересня
-
22:52Яке порно дивляться на Android та iOS: цікаве дослідження
-
20:40Жан Беленюк назвав умову, за якої він готовий скласти депутатський мандат
-
18:51Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
-
17:45Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови
-
14:47Осінній призов 2019 в Україні: що треба знати призовникам в армію
-
13:15Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
-
10:55The Hardkiss – Жива: вийшов новий кліп, у якому Саніна перетворилась на вампірку
-
09:50Українці отримали безвіз з ще однією південноамериканською країною
-
07:18Погода в Україні 25 вересня: у західних областях дощитиме
- 24 вересня
-
22:50Секс гарантується: це корисне заняття її неабияк збуджує
-
19:00Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку
-
17:13У поліції повідомили, з якого числа водіям потрібно їздити з увімкненими фарами
-
15:0710 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію
-
12:15Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
-
09:27Виступ шведської школярки на саміті ООН, який варто побачити кожному
-
07:17Погода в Україні 24 вересня: де буде найхолодніше
- 23 вересня
-
23:25Виводимо її на чисту воду: як зрозуміти, що вона не симулює
-
21:10Скільки потрібно українцям працювати, щоб купити новий iPhone
-
18:21Незабутній відпочинок: чому варто поїхати у Доломітові Альпи