Популярні авіаперевізники йдуть з України: відома причина

У листопаді цього року авіакомпанія Brussels Airlines припинить виконувати рейси в Україну. Про це повідомила прес-секретар Brussels Airlines Кім Даєнен.

Останній рейс за маршрутом Київ-Брюссель авіакомпанія виконає 17 листопада. Причиною припинення польотів в Україну у компанії назвали "оптимізацію маршрутної мережі".

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"Ми пропонуємо пасажирам, які встигли забронювати квитки, альтернативні варіанти для того, щоб вони змогли дістатися своїх місць призначення", – додали в прес-службі авіакомпанії. Brussels Airlines почала польоти в Україну 17 жовтня 2018 року. Рейси Київ-Брюссель компанія виконувала чотири рази на тиждень. Після припинення роботи Brussels Airlines в Україні на маршруті Київ-Брюссель залишиться авіакомпанія МАУ, що виконує щоденні рейси на цьому напрямку.

Brussels Airlines

Крім того, цієї осені з українського ринку також піде British Airways. "Ми з жалем припиняємо рейси до Києва. У нас була довга історія польотів в Україну, якою можна пишатися, але рейс більше не є економічно життєздатним", – повідомили в прес-службі British Airways. Компанія виконає останній рейс з Борисполя в лондонський аеропорт Хітроу 3 жовтня. Зараз British Airways є єдиним перевізником на маршруті Київ-Лондон, який літає в Хітроу – інші компанії на цьому напрямку літають в Хатвік (МАУ), Станстед (Ryanair), Лутон (Wizz Air).

British Airways

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