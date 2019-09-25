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У Китаї відкрили найбільший аеропорт у світі: ефектні знімки

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Аеропорт Дасін у Пекіні - фото 1
Аеропорт Дасін у Пекіні / chinadaily

Найбільший у світі міжнародний аеропорт Дасін відкрили у Китаї. Нові повітряні ворота Пекіну розташовані у 46 км від мегаполіса. Аеропорт уже почав приймати рейси.

У Пекіні відкрився найбільший у світі міжнародний аеропорт Дасін. Його відкриття призначили на 30 вересня, проте, згідно з даними китайських ЗМІ, перші рейси він почне обслуговувати на п'ять днів раніше. У новий авіахаб переїдуть всі авіакомпанії, що входять до альянсу SkyTeam.

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Будівництво аеропорту тривало п'ять років. Очікується, що до 2025 року його пропускна спроможність складе 72 мільйони осіб, і він зможе обробляти до 2 мільйонів тонн вантажів на рік.

Дасін називають найскладнішим інженерним проєктом аеропорту у світі. Це найбільша у світі окрема будівля без структурних швів, а його дах, в розробці якого брала участь Заха Хадід, вважається найбільшим сталевим дахом терміналу аеропорту. Її площа дорівнює 25 футбольним полям.

У Китаї відкрили найбільший аеропорт у світі: ефектні знімки - фото 357304

У Китаї відкрили найбільший аеропорт у світі: ефектні знімки - фото 357306

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У Китаї відкрили найбільший аеропорт у світі: ефектні знімки - фото 357309

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Джерело: chinadaily
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