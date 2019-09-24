МАУ дарує знижку на польоти з України до країн ЄС: як отримати

Осінь – теж прекрасна пора для подорожей. Вас не дійматиме ані спека, ані шалена кількість туристів, ані дорожнеча при бронюванні помешкання. Тим паче, що для вас українська авіакомпанія "МАУ" пропонує знижку в розмірі 15 доларів на квитки з України в країни Європи.

Куди та звідки можна полетіти зі знижкою? Скористатися дисконтом можна з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська, Львова, Одеси, Харкова, Чернівців. З Києва рейси прямі, а от з регіональних аеропортів – з пересадкою в Борисполі.

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Щоб скористатися акційною пропозицією, потрібно при бронюванні вписати код SCMG83BF і вибрати квитки туди-назад по одному з напрямків, які беруть участь в акції. Це Рим, Мілан, Венеція, Мадрид, Берлін, Франкфурт, Мюнхен, Дюссельдорф, Прага, Рига, Стокгольм або Гельсінкі.

Діє купон на знижку $ 15 до 30 жовтня 2019 року. Можливі дати подорожі за акційними тарифами: з 1 листопада по 15 грудня 2019 року.

Отримайте 15 доларів знижки на квитки

Знижка застосовується для тарифів економ-класу, що включають багаж: Economy Standard і Economy Premium. Дисконт не поширюється на безбагажний Economy Light і бізнес-клас.

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