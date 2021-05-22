Букмекери назвали фаворитів фіналу Євробачення 2021: яке місце посідає GO_A

22 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Напередодні його початку букмекери назвали фаворитів. Дізнайтеся на Радіо MAXIMUM, яке місце, на думку букмекерів, посідає український гурт GO_A!

До фіналу Євробачення 2021 залишаються лічені години. А це означає, що пора готувати смаколики, адже пропустити довгоочікуваний пісенний конкурс – справжній злочин. А ми на Радіо MAXIMUM розповімо, яке місце, на думку букмекерів, посідає гурт GO_A, який представить нашу країну з піснею "Шум".

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Прогноз букмекерів на фінал Євробачення 2021

Перше місце, на думку букмекерів, повинен посісти італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti E Buoni". Нагадаємо, що у 2019 році Mahmood з піснею "Soldi" посів 2 місце, поступившись представнику з Нідерландів Дункану Лоренсу.

Друга сходинка за учасницею з Франції Barbara Pravi. Вона виконає у фіналі пісню "Voilà".

Що стосується "бронзового" призера Євробачення 2021, то ним, на думку букмекерів, має стати учасниця з Мальти Destiny Chukunyere, котра виконує пісню "Je Me Casse".

GO_A у рейтингу букмекерів посідає 4 місце. Але ми, звичайно ж, знаємо, що прогнози букмекерів можуть відрізнятися від фінального результату. Прикладом цього є перемога Джамали, котрій пророкували 3 місце перед фіналом пісенного конкурсу у 2016 році.

Тримаймо кулачки за GO_A та бажаємо їм успіху у фіналі. А ще не забувайте ділитися зі своїми друзями та рідними інструкцією, як проголосувати за український гурт за кордоном!

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