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Букмекери назвали фаворитів фіналу Євробачення 2021: яке місце посідає GO_A

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Прогнози букмекерів на фінал Євробачення 2021 - фото 1
Прогнози букмекерів на фінал Євробачення 2021

22 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Напередодні його початку букмекери назвали фаворитів. Дізнайтеся на Радіо MAXIMUM, яке місце, на думку букмекерів, посідає український гурт GO_A!

До фіналу Євробачення 2021 залишаються лічені години. А це означає, що пора готувати смаколики, адже пропустити довгоочікуваний пісенний конкурс – справжній злочин. А ми на Радіо MAXIMUM розповімо, яке місце, на думку букмекерів, посідає гурт GO_A, який представить нашу країну з піснею "Шум".

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Прогноз букмекерів на фінал Євробачення 2021

Перше місце, на думку букмекерів, повинен посісти італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti E Buoni". Нагадаємо, що у 2019 році Mahmood з піснею "Soldi" посів 2 місце, поступившись представнику з Нідерландів Дункану Лоренсу.

Друга сходинка за учасницею з Франції Barbara Pravi. Вона виконає у фіналі пісню "Voilà".

Що стосується "бронзового" призера Євробачення 2021, то ним, на думку букмекерів, має стати учасниця з Мальти Destiny Chukunyere, котра виконує пісню "Je Me Casse".

GO_A у рейтингу букмекерів посідає 4 місце. Але ми, звичайно ж, знаємо, що прогнози букмекерів можуть відрізнятися від фінального результату. Прикладом цього є перемога Джамали, котрій пророкували 3 місце перед фіналом пісенного конкурсу у 2016 році.

Букмекери назвали фаворитів фіналу Євробачення 2021: яке місце посідає GO_A - фото 460620

Тримаймо кулачки за GO_A та бажаємо їм успіху у фіналі. А ще не забувайте ділитися зі своїми друзями та рідними інструкцією, як проголосувати за український гурт за кордоном!

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