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Євробачення 2021: хто потрапив у фінал конкурсу

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Хто пройшов у фінал Євробачення 2021 - фото 1
Хто пройшов у фінал Євробачення 2021 / instagram.com/eurovision

Євробачення 2021 у розпалі, а вже 22 травня пройде фінал пісенного конкурсу, у якому за перемогу будуть боротись 26 учасників. До вашої уваги всі фіналісти та порядок їхніх виступів!

У Роттердамі відбулися вже два півфінали Євробачення 2021, завдяки яким стало відомо, які 20 країн будуть змагатись за перемогу, передає Радіо Maximum. До них приєднаються країни "Великої п'ятірки", а також Нідерланди, як господар конкурсу. Хто 22 травня буде вражати своїми шоу – читайте далі.

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Знайомтеся зі всіма фіналістами Євробачення у Нідерландах та дивіться відео їхніх номерів у півфіналах.

Фінал Євробачення 2021

  • Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
  • Албанія: Anxhela Peristeri - Karma
  • Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
  • Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
  • Росія: Manizha – Russian Woman
  • Мальта: Destiny – Je Me Casse
  • Португалія: The Black Mamba - Love Is on My Side
  • Сербія: Hurricane - Loco Loco
  • Великобританія: James Newman – Embers
  • Греція: Stefania - Last Dance
  • Швейцарія: Gjon's Tears - Tout l'Univers
  • Ісландія: Daði & Gagnamagnið - 10 Years
  • Іспанія: Blas Cantó – Voy a quedarme
  • Україна: Go_A – SHUM
  • Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR
  • Німеччина: Jendrik – I Don’t Feel Hate
  • Фінляндія: Blind Channel - Dark Side
  • Болгарія: Victoria - Growing Up is Getting Old
  • Литва: The Roop – Discoteque
  • Франція: Barbara Pravi - Voilà
  • Азербайджан: Efendi – Mata Hari
  • Норвегія: TIX – Fallen Angel
  • Нідерланди: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
  • Італія: Måneskin – Zitti e buoni
  • Швеція: Tusse – Voices
  • Сан-Марино: Senhit – Adrenalina.
Євробачення 2021: хто потрапив у фінал конкурсу - фото 460420

Група Go_A, яка представляє Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021, виступить в гранд-фіналі шоу під номером 19. Колектив вийде на сцену у другій половині концерту. Про це стало відомо після другого півфіналу, коли організатори провели жеребкування.

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