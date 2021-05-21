Євробачення 2021: хто потрапив у фінал конкурсу

Євробачення 2021 у розпалі, а вже 22 травня пройде фінал пісенного конкурсу, у якому за перемогу будуть боротись 26 учасників. До вашої уваги всі фіналісти та порядок їхніх виступів!

У Роттердамі відбулися вже два півфінали Євробачення 2021, завдяки яким стало відомо, які 20 країн будуть змагатись за перемогу, передає Радіо Maximum. До них приєднаються країни "Великої п'ятірки", а також Нідерланди, як господар конкурсу. Хто 22 травня буде вражати своїми шоу – читайте далі.

І ще: GO_A наробили шуму в першому півфіналі Євробачення 2021: відео ефектного виступу України

Знайомтеся зі всіма фіналістами Євробачення у Нідерландах та дивіться відео їхніх номерів у півфіналах.

Фінал Євробачення 2021

Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo

Албанія: Anxhela Peristeri - Karma

Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free

Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place

Росія: Manizha – Russian Woman

Мальта: Destiny – Je Me Casse

Португалія: The Black Mamba - Love Is on My Side

Сербія: Hurricane - Loco Loco

Великобританія: James Newman – Embers

Греція: Stefania - Last Dance

Швейцарія: Gjon's Tears - Tout l'Univers

Ісландія: Daði & Gagnamagnið - 10 Years

Іспанія: Blas Cantó – Voy a quedarme

Україна: Go_A – SHUM

Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR

Німеччина: Jendrik – I Don’t Feel Hate

Фінляндія: Blind Channel - Dark Side

Болгарія: Victoria - Growing Up is Getting Old

Литва: The Roop – Discoteque

Франція: Barbara Pravi - Voilà

Азербайджан: Efendi – Mata Hari

Норвегія: TIX – Fallen Angel

Нідерланди: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

Італія: Måneskin – Zitti e buoni

Швеція: Tusse – Voices

Сан-Марино: Senhit – Adrenalina.

Група Go_A, яка представляє Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021, виступить в гранд-фіналі шоу під номером 19. Колектив вийде на сцену у другій половині концерту. Про це стало відомо після другого півфіналу, коли організатори провели жеребкування.

Читайте також: Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021