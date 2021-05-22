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Як проголосувати за GO_A у фіналі Євробачення 2021 за кордоном: інструкція

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Як проголосувати за GO_A за кордоном - фото 1
Як проголосувати за GO_A за кордоном

22 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. В Амстердамському Роттердамі виступлять відразу 26 країн-учасниць. Розповідаємо, як проголосувати за GO_A у фіналі пісенного конкурсу за кордоном.

Українці, котрі живуть за кордоном, можуть підтримати своїми голосами GO_A у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2021. Розповідаємо, як це зробити.

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Як проголосувати за GO_A за кордоном

За правилами Євробачення, голосувати за свого учасника не можна з країни, яка його делегувала. Але ніхто не забороняв віддавати голоси тим, хто мешкає за її межами. Тож ми закликаємо українців об'єднуватися, щоб підтримати GO_A у цьогорічному фіналі Євробачення 2021 в Роттердамі.

  • Для голосування необхідно відправити СМС або зателефонувати на номер, вказаний поруч з країною, в якій ви або ваші рідні перебувають (мовиться лише про ті країни, які є у цьому списку).
Як проголосувати за GO_A у фіналі Євробачення 2021 за кордоном: інструкція - фото 460598

Поділіться зі своїми друзями та рідними, котрі мешкають у цих країнах, цією інструкцією. Нехай вони також віддадуть свій голос за GO_A у фіналі Євробачення 2021, наблизивши шанси нашого гурту на перемогу!

GO_A виступить у фіналі Євробачення 2021 з піснею "Шум" під 19 номером. Тож не проґавте їхнього виступу, а також тримайте кулачки!

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