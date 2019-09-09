Bugatti випустить найшвидший суперкар в історії марки

Компанія Bugatti вирішила пустити у серійне виробництво спецверсію гіперкара Chiron, який перевищив швидкість у понад 490 км/год. Офіційне оголошення назви і ціни нового авто Bugatti відбулося в рамках традиційного урочистого заходу в Мольсгаймі.

Глава компанії Стефан Вінкельман заявив, що Bugatti побудує тільки 30 гіперкарів за зразком рекордного прототипу, а називатися вони будуть не просто Chiron Super Sport, а Chiron Super Sport 300+. Останній індекс, само собою, став нагадуванням про максимальну швидкість, якої досяг автомобіль.

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Серійний Super Sport збереже форсований до 1600 к.с. двигун W16, колісні диски з магнієвого сплаву і спеціально розроблену для максимальної швидкості аеродинаміку. Як відомо, кузов гіперкара оснастили подовженою задньою частиною з іншою конфігурацією вихлопу і величезним дифузором, допрацьованим переднім бампером, модернізованою системою повітряного охолодження моторного відсіку тощо.

Крім того, за попередніми даними, базова комплектація збереже каркас безпеки і єдине крісло в салоні, але якщо покупець забажає, то встановлять друге сидіння. Клієнт зможе вибирати і колірну схему оформлення кузова.

Оцінений кожен з 30 гіперкарів у вражаючі 3,5 млн євро. Але залишилося їх всього 29: договір на покупку першого авто з цієї партії був підписаний прямо на заході. Це, судячи з усього, останній рекордний гіперкар в історії Bugatti.

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