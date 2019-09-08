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Серіал Кріпосна Євро 2020

Jeep випустив спецверсію свого популярного позашляховика Wrangler

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Jeep Wrangler отримав ще дві нові версії - фото 1
Jeep Wrangler отримав ще дві нові версії

Компанія Jeep оголосила про випуск двох лімітованих версій Wrangler: Black & Tan і Willys. Перша специфікація комфортніша за звичайний позашляховик, а у виконанні Willys акценти зміщені на позашляховий потенціал. Крім того, Jeep підтвердив дебют на Wrangler 3,0-літрового турбодизеля.

Зовні Wrangler Willys відрізняється наклейками на капоті, чорно-графітовою решіткою радіатора, всепогодними килимками і 32-дюймовими шинами Firestone з оригінальними дисками. Від найпідготовленішої для бездоріжжя версії Rubicon Willys "успадкував" також задній диференціал підвищеного тертя, двоступеневу раздатку Command-Trac 4x4, посилені гальма й амортизатори.

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Модифікацію Black & Tan видають 17-дюймові легкосплавні колеса, бежевий м'який верх, передня панель Wizard Black, оббивка салону Heritage Tan, наявність двозонного клімат-контролю та семидюймовий сенсорний екран мультимедіасистеми. Обидві версії базуються на "середніх" комплектаціях.

Jeep випустив спецверсію свого популярного позашляховика Wrangler - фото 353394

До того ж Wrangler чекає швидке розширення лінійки силових агрегатів – чотирьохдверні позашляховики для американського ринку отримають турбомотор V6 3.0 EcoDiesel. Силовий агрегат на важкому паливі розвиває 264 кінські сили (599 Нм крутного моменту) і з'явиться у конфігураторі у 2020 році. Раніше дизельні Wrangler з 2,2-літровим 200-сильним (450 Нм крутного моменту) мотором продавалися тільки в Європі.

Jeep випустив спецверсію свого популярного позашляховика Wrangler - фото 353396
Jeep випустив спецверсію свого популярного позашляховика Wrangler - фото 353393

Ціни на двохдверні Wrangler Willys і Wranger Black & Tan стартують з позначки у 32 940 доларів на ринку США. Чотирьохдверні позашляховики обійдуться дорожче: версія Willys оцінена у 37 240 доларів, а Black & Tan – у 36 440 доларів.

Jeep випустив спецверсію свого популярного позашляховика Wrangler - фото 353395

Для порівняння базовий дводверний Wrangler у США коштує 28 тисяч доларів, а за чотиридверну модифікацію потрібно заплатити щонайменше 31,5 тисячу доларів.

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Джерело: Motor
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