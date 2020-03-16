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Карантин Коронавірус

Українська актриса Ольга Куриленко заразилася коронавірусом

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Ольга Куриленко - фото 1
Ольга Куриленко / Instagram

Відома актриса Ольга Куриленко, відома ще також як українська дівчина Бонда, повідомила про зараження новим коронавірусом. Дівчина перебуває зараз на самоізоляції.

Так, популярна українська та французька актриса Ольга Куриленко захворіла на коронавірус COVID-19. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Сиджу в ізоляції будинку з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура і слабкість – мої основні симптоми", – написала Куриленко. Також зірка кіно закликала своїх підписників дотримуватися усіх заходів безпеки та часто мити руки.

Ольга Куриленко народилася у Бердянську Запорізької області. У 16 років з матір'ю переїхала в Париж, де почала кар'єру як модель. Всесвітню славу актриса отримала у 2008 році завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда "Квант Милосердя".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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