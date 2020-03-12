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Коли не варто скорочувати шлях: відео з водієм-невдахою підкорило Reddit

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Ідіоти на дорогах - фото 1
Ідіоти на дорогах

Корки та поспіх змушують багатьох людей шукати коротший шлях чи об'їзд, але далеко не завжди такі геніальні ідеї виправдовуються. Герой цього ролика вирішив, що йому море по коліна чи то річка по колеса.

На платформі Reddit користувач з ніком clopz_ поділився епічним відео з відчайдушним водієм, який вирішив скоротити дорогу через річку.

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За короткий час ролик побачили тисячі людей і він опинився у трендах. І поки частина коментаторів дивувались, як комусь взагалі спала на думку та ідея, то більшість вирішили позмагатись у жартах. "Єдина моя думка: ці склоочисники зробили все можливе", "Якщо у нас не вдасться, то лише тому, що ми не постарались", "Це Toyota Prado? Зазвичай, вони здатні на все, але мають межі. Ці межі – ідіоти, які не перевіряють воду перед тим, як проїхати" – і це далеко не всі найрейтинговіші реакції користувачів платформи. До слова, заторів на дорозі не було :)

The water idiot trying to cut some traffic through the river from r/IdiotsInCars

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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