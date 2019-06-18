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Брітні Спірс зробила несподіване зізнання в Instagram (відео)

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Як тренується Брітні Спірс - фото 1
Як тренується Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears

Популярна співачка Брітні Спірс розповіла фанатам про спорт та свою вагу, зізнавшись, як важко працює над тим, щоб бути у формі. Хто сказав, що зірки ідеальні?

37-річна поп-зірка Брітні Спірс активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, попри те, що недавно була на лікуванні через психічні розлади. Зараз співачка намагається максимально повернутись до свого минулого ритму, чим ділиться майже щодня з фанатами. Тому не дивно, що за білявкою стежать понад 22 млн користувачів.

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Нещодавно вона зробила серйозний пост із відео з тренуваннями, щоб розповісти про свої успіхи та працю над фігурою. На записі Спірс у коротеньких шортах і топі, які не приховують її апетитні форми.

"Мені доводиться багато працювати, щоб скинути вагу. І для мене 3 фунти (1,36 кг) наче 7 фунтів (3,18 кг). Мені не подобається робити багато кардіо. Моє тіло має м'язову пам'ять, адже я колись займалась гімнастикою, тому мені подобається ізольований рух. Ключем моїх тренувань є повторення, але вони стають нудними, тому я маю буклет зі своїми улюбленими вправами. Зазвичай, я ношу навушники, адже музика відволікає мене. Я знаю, що тут виглядає далеко не чудово, але я працюю над цим", – відзначила вона у коментарі, викликавши шквал схвальних відгуків серед фанатів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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