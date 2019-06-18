Апетитні красуні: відома plus size модель показала фігуру в купальнику

Одна із найпопулярніших у світі plus size моделей Ешлі Грем потішила фанатів сонячним фото на пляжі із подружками. Хто сказав, що жінки можуть бути красивими лише з ідеальними параметрами?

31-річна американська модель Ешлі Грем перевернула індустрію краси своєю вродою та баченням того, що кожна жінка заслуговує відчувати себе красивою. Дівчина із чарівною усмішкою ділиться своїми поглядами не лише в інтерв'ю, а й на профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 8 мільйонів підписників. І це не дивно, адже, окрім мотиваційних дописів, Ешлі не соромиться показувати будні свого життя.

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Нещодавно зірка похизувалась апетитними формами на пляжі разом з подругами, які також ламають стереотипи про ідеальні параметри. Тут спекотно!

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