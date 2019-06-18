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Надто великі сідниці: костюм відомої зірки луснув прямо на сцені (фотофакт)

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Cardi B довелось роздягтись на сцені - фото 1
Cardi B довелось роздягтись на сцені / instagram.com/iamcardib

Американська зірка Cardi B опинилась у курйозній ситуації під час виступу на фестивалі у Теннессі. Виявилось, що її сяючий костюм не витримав активних рухів сідницями та луснув на сцені. А далі було ще веселіше!

Хіп-хоп-виконавиця Cardi B відома своїм епатажним виглядом та поведінкою на виступах, а нещодавно вона підкорювала сцену на фестивалі Bonnaroo Arts And Music Festival у Теннессі. Однак під час запальних танців у неї луснув костюм прямісінько на сідницях. Але зірка знайшла вихід, швидко переодягнувшись у білий халат.

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Щоправда, і тут все виявилось не так просто, адже сценічний костюм вимагав бюстгальтера без лямок, який періодично намагався сповзти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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