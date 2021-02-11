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Дженніфер Еністон святкує 52 роки: добірка нових фільмів з акторкою
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11 лютого Дженніфер Еністон відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 52 роки. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми зі знаменитою Дженніфер Еністон.
Ранкове шоу
- Оригінальна назва: The Morning Show
- Жанр: телесеріал
- Рік: 2019
- Країна: США
- Тривалість: 2 сезони, 20 серій
Сюжет. Що трапляється, коли люди, яким ти довіряєш правду, виявляються нечесними? Ранкове шоу слідкує за вільним падінням раннього ранкового випуску новин після скандалу та його боротьби за виживання в епоху, коли новини надходять у вашу долоню.
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Загадкове вбивство
- Оригінальна назва: Murder Mystery
- Жанр: фільм-містерія, кінокомедія і бойовик
- Рік: 2019
- Країна: США
- Режисер: Кайл Ньюачек
- Тривалість: 97 хв
Сюжет. Коли поліціянт із Нью-Йорка нарешті бере свою дружину у давно обіцяну європейську поїздку, випадкова зустріч у рейсі змушує їх запросити на сімейне зібрання на яхті літнього мільярдера Малкольма. Коли Айву вбивають, вони стають головними підозрюваними.
Пампушка
- Оригінальна назва: Dumplin'
- Жанр: драма, комедія, мюзикл
- Рік: 2018
- Країна: США
- Режисер: Енн Флетчер
- Тривалість: 110 хв
Сюжет. Це американський комедійний фільм про повноліття. Сюжет на основі однойменного роману для дорослих Джулі Мерфі. Головна героїня Вілл Діксон з дитинства була "пампушкою", тому їй часто доводилось терпіти насміхання. Попереду прийняття себе, стосунки з друзями й рідними, конкурс краси та кохання.
Нестерпні леді
- Оригінальна назва: Mother's Day
- Жанр: Комедія
- Рік: 2016
- Країна: США
- Режисер: Гаррі Маршалл
- Тривалість: 118 хв
Сюжет. Це історія проходить крізь свято. З наближенням Дня матері група людей, які, здавалося б, не пов'язані між собою, змирилася зі своїми стосунками з матерями. Ця великодушна комедія запрошує всіх глядачів насолодитися сміхом, сльозами та любов'ю.
Нестерпні боси 2
- Оригінальна назва: Horrible Bosses 2
- Жанр: кримінал, комедія
- Рік: 2014
- Країна: США
- Режисер: Шон Андерс
- Тривалість: 116 хв
Сюжет. Це продовження насиченої подіями комедії. Нік, Дейл і Курт вирішують стати самі собі босами, відкривши власний бізнес. Але інвестор незабаром витягує килим з-під їх ніг. Переграні та відчайдушні, не маючи законного захисту, троє потенційних підприємців складають помилковий план викрадення дорослого сина інвестора та викупу його для відновлення контролю над їхньою компанією.
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