Дженніфер Еністон святкує 52 роки: добірка нових фільмів з акторкою

11 лютого Дженніфер Еністон відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 52 роки. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми зі знаменитою Дженніфер Еністон.

Ранкове шоу

Оригінальна назва: The Morning Show

Жанр: телесеріал

Рік: 2019

Країна: США

Тривалість: 2 сезони, 20 серій

Сюжет. Що трапляється, коли люди, яким ти довіряєш правду, виявляються нечесними? Ранкове шоу слідкує за вільним падінням раннього ранкового випуску новин після скандалу та його боротьби за виживання в епоху, коли новини надходять у вашу долоню.

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Загадкове вбивство

Оригінальна назва: Murder Mystery

Жанр: фільм-містерія, кінокомедія і бойовик

Рік: 2019

Країна: США

Режисер: Кайл Ньюачек

Тривалість: 97 хв

Сюжет. Коли поліціянт із Нью-Йорка нарешті бере свою дружину у давно обіцяну європейську поїздку, випадкова зустріч у рейсі змушує їх запросити на сімейне зібрання на яхті літнього мільярдера Малкольма. Коли Айву вбивають, вони стають головними підозрюваними.

Пампушка

Оригінальна назва: Dumplin'

Жанр: драма, комедія, мюзикл

Рік: 2018

Країна: США

Режисер: Енн Флетчер

Тривалість: 110 хв

Сюжет. Це американський комедійний фільм про повноліття. Сюжет на основі однойменного роману для дорослих Джулі Мерфі. Головна героїня Вілл Діксон з дитинства була "пампушкою", тому їй часто доводилось терпіти насміхання. Попереду прийняття себе, стосунки з друзями й рідними, конкурс краси та кохання.

Нестерпні леді

Оригінальна назва: Mother's Day

Жанр: Комедія

Рік: 2016

Країна: США

Режисер: Гаррі Маршалл

Тривалість: 118 хв

Сюжет. Це історія проходить крізь свято. З наближенням Дня матері група людей, які, здавалося б, не пов'язані між собою, змирилася зі своїми стосунками з матерями. Ця великодушна комедія запрошує всіх глядачів насолодитися сміхом, сльозами та любов'ю.

Нестерпні боси 2

Оригінальна назва: Horrible Bosses 2

Жанр: кримінал, комедія

Рік: 2014

Країна: США

Режисер: Шон Андерс

Тривалість: 116 хв

Сюжет. Це продовження насиченої подіями комедії. Нік, Дейл і Курт вирішують стати самі собі босами, відкривши власний бізнес. Але інвестор незабаром витягує килим з-під їх ніг. Переграні та відчайдушні, не маючи законного захисту, троє потенційних підприємців складають помилковий план викрадення дорослого сина інвестора та викупу його для відновлення контролю над їхньою компанією.

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