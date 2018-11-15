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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Брітні Спірс показала дорослих синів

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Брітні Спірс показала синів - фото 1
Брітні Спірс показала синів / instagram.com/britneyspears

Поп-зірка Брітні Спірс нагадала шанувальникам, як виглядають її двоє синів. Співачка показала милі сімейні фото з дітьми, які невдовзі будуть вищими за неї.

36-річна американська співачка Брітні Спірс не лише активно займається кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад млн осіб, і це не дивно, адже вона любить знімки своїх звичайних буднів, а не лише ідеальні кадри зі зйомок.

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Нещодавно білявка поділилась родинними фото з синами Шоном Престоном та Джейденом Джеймсом біля величезного дерева. Як відзначила сама Брітні, у неї вже склалась традиція щороку приїздити до цього місця.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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