Брітні Спірс показала дорослих синів

Поп-зірка Брітні Спірс нагадала шанувальникам, як виглядають її двоє синів. Співачка показала милі сімейні фото з дітьми, які невдовзі будуть вищими за неї.

36-річна американська співачка Брітні Спірс не лише активно займається кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад млн осіб, і це не дивно, адже вона любить знімки своїх звичайних буднів, а не лише ідеальні кадри зі зйомок.

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Нещодавно білявка поділилась родинними фото з синами Шоном Престоном та Джейденом Джеймсом біля величезного дерева. Як відзначила сама Брітні, у неї вже склалась традиція щороку приїздити до цього місця.

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