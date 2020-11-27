Британським акторам заборонили грати принца Вільяма у фільмі про принцесу Діану

Продюсер фільму "Спенсер" про принцесу Діану Емі Хаббард повідомила, що актори з британським паспортом не розглядатимуться на роль 11-річного принца Вільяма. Претендент на роль повинен володіти європейським паспортом.

Британські актори не будуть брати участь у кастингу через брекзит, вихід Великої Британії з Євросоюзу. В оголошенні про кастинг сказано, що для зйомок у фільмі потрібен хлопчик, схожий на принца Вільяма у віці 11 років. Зйомки пройдуть з 26 січня по 30 березня 2021 року у Німеччині. Одна з обов'язкових умов – наявність європейського паспорта.

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Кінокартина "Спенсер" з Крістен Стюарт у головній ролі розповість про декілька днів у маєтку Сангрінем, коли принцеса Діана дійшла до висновку, що її шлюбу з Чарльзом настав кінець. Стюарт стане уже третьою актрисою, яка виконала роль Діани. Раніше роль принцеси на собі приміряли Наомі Воттс (байопік "Діана" 2013 року) і Емма Коррін (серіал "Корона", четвертий сезон, 2020 рік).

У ролі режисера виступив Пабло Ларріан, який раніше працював над фільмом "Джекі" про Жаклін Кеннеді.

Зйомки картини пройдуть у Німеччині, що ускладнило завдання для кастинг-агентства – з 1 січня 2021 року чинності набирає брекзит, а отже громадяни Великої Британії більше не зможуть спокійно пересуватися Євросоюзом. Тепер британцям для роботи в ЄС будуть потрібні відповідні дозволи, як і європейцям у Великій Британії. Здійснювати туристичні поїздки, як і раніше можливо без візи.

Раніше на стрімінговому сервісі Netflix відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу "Корона". Він розповідає про події 1980-х років, у тому числі й про шлюб принца Чарльза з принцесою Діаною. Продовження популярного шоу сподобалося не всім – члени британської королівської сім'ї, а особливо принц Вільям, не оцінили четвертий сезон серіалу.

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