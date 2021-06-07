Британський лікар поділився кількома секретами довголіття

Експерт з питань довголіття, лікар Мартін Майнер з Великої Британії, назвав кілька ключових правил досягнення довголіття. Одним із них, на його думку, є обмеження кількості спожитих калорій. Але це не все, на що слід звернути увагу.

Рекомендації доктора Мартіна Майнера опублікувало видання Daily Express. Медик підкреслив, що найкращий ефект у плані довголіття дає проходження здорових звичок з молодого віку. Водночас зауважив Майнер, зміна способу життя у бік здоровішого надає позитивну дію в будь-які роки.

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Менше калорій. Експерт рекомендує дотримуватися такого правила: споживати менше калорій і стежити за тим, щоб їжа містила поживні речовини, вітаміни, мінерали.

Фізичні вправи. За словами доктора Мартіна Майнера, якщо займатися регулярно, це дозволяє "довше зберігати рухливість", зменшує стрес, знижує ризик розвитку багатьох захворювань, включаючи серцеві й онкологічні.

Захист від стресу. Ще одне правило довголіття – не сприймати стрес як норму, з ним потрібно боротися. При появі стресових симптомів слід звертатися до лікаря і разом вирішувати, що можна зробити. Також потрібно вчитися тому, як реагувати на тривожні обставини.

Соціальні контакти. Підтримка спілкування, дружніх і родинних зв'язків також допомагає досягти довголіття. Комунікація підтримує активну роботу мозку і сприяє виробленню нейрокомпонентів, що нівелюють дію стресу.

Тож варто взяти на озброєння поради лікаря Мартіна Майнера. Вони дозволять не лише почуватися відмінно, а й прожити довге та щасливе життя.

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