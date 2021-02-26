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Британська прибиральниця несподівано стала моделлю Gucci

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Прибиральниця з Лондона Клара Луїза - фото 1
Прибиральниця з Лондона Клара Луїза / instagram

Прибиральниця з Лондона Клара Луїза стала успішною моделлю і знялася для італійського модного дому Gucci. Історія 24-річної афроамериканки вас вразить.

Так, у 2019 році Клару помітив на вулиці директор модельного агентства FOMO Models Роб Вілсон. Він поцікавився, чи був у неї досвід роботи в індустрії моди, і, попри негативну відповідь, запросив на кастинг.

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Дівчині пощастило – її кандидатуру схвалили для зйомки в модному німецькому журналі Picton. А після цього Луїза підписала контракт на участь в рекламному відеоролику Gucci.

"Це приголомшливий досвід, який змінив моє життя. Я навіть не думала, що моя зовнішність підходить для роботи у фешн-індустрії. Тепер я відчуваю, що прокладаю собі дорогу в цій галузі і зможу сказати своїм онукам, що я модель Gucci", – розповіла англійка.

Клара також зізналася, що нова робота ніяк не поміняла її спосіб життя: вона досі мріє стати вчителем і не уявляє своє життя в ролі знаменитості.

Британська прибиральниця несподівано стала моделлю Gucci - фото 449254

Британська прибиральниця несподівано стала моделлю Gucci - фото 449255

Британська прибиральниця несподівано стала моделлю Gucci - фото 449256

Британська прибиральниця несподівано стала моделлю Gucci - фото 449257

Британська прибиральниця несподівано стала моделлю Gucci - фото 449258

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Джерело: metro
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