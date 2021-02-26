Британська прибиральниця несподівано стала моделлю Gucci

Прибиральниця з Лондона Клара Луїза стала успішною моделлю і знялася для італійського модного дому Gucci. Історія 24-річної афроамериканки вас вразить.

Так, у 2019 році Клару помітив на вулиці директор модельного агентства FOMO Models Роб Вілсон. Він поцікавився, чи був у неї досвід роботи в індустрії моди, і, попри негативну відповідь, запросив на кастинг.

І ще: Відома футбольна уболівальниця засвітила пишні груди у крихітному купальнику

Дівчині пощастило – її кандидатуру схвалили для зйомки в модному німецькому журналі Picton. А після цього Луїза підписала контракт на участь в рекламному відеоролику Gucci.

"Це приголомшливий досвід, який змінив моє життя. Я навіть не думала, що моя зовнішність підходить для роботи у фешн-індустрії. Тепер я відчуваю, що прокладаю собі дорогу в цій галузі і зможу сказати своїм онукам, що я модель Gucci", – розповіла англійка.

Клара також зізналася, що нова робота ніяк не поміняла її спосіб життя: вона досі мріє стати вчителем і не уявляє своє життя в ролі знаменитості.

Читайте також: Як змінювалася одна з найпопулярніших молодих моделей світу Кендал Дженнер: 18+