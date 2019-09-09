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Британка вийшла заміж за дерево: взяла його прізвище

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Незвичайне весілля - фото 1
Незвичайне весілля / liverpoolecho

Мешканка Британії побралася з деревом і офіційно змінить своє прізвище на "прізвище чоловіка". Дивіться відео!

Жінка на ім'я Кейт Каннінгем провела офіційну церемонію одруження з деревом.

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Крім того, 34-річна жінка офіційно змінить своє прізвище на Елдер, від англійського Elder "Бузина". У Каннінгем є двоє дітей і "справжній" коханий. Вони не відразу зрозуміли наміри жінки, але, в результаті, підтримали її і навіть були присутні на церемонії. Кейт пояснила свій екстравагантний вчинок. Таким чином жінка хоче привернути увагу до кампанії проти будівництва дороги через парк.

Кейт захопилася красою своєї бузини настільки, що ні діти, ні її бойфренд не змогли її відрадити від ідеї вийти за дерево заміж. Наречена ретельно готувалася до весілля, на яке з'явилася в оливковій сукні.

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Джерело: liverpoolecho
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