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Ведмідь хотів пробратися на територію будинку, але жінка зіштовхнула його з паркану: відео
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У TikTok з'явився епічний ролик, на якому жінка завадила ведмедю пробратися на її приватну територію. Дивіться на відео, як усе було.
На записі з камери спостереження видно, як дорослий ведмідь з двома ведмежатами залазить на невеликий цегляний паркан, що розділяє дві приватні ділянки. Диких звірів помічають собаки господині і з гавкотом підбігають до них, охороняючи двір. Поки ведмежата тікають, батько лапою відбивається від собак. У цей момент вибігає сама власниця будинку Хайлі, і з розбігу зіштовхує ведмедя за паркан, швидко заганяючи вихованців в дім.
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"Сьогодні моя двоюрідна сестра Хейлі випхали ведмедя зі своєї території і врятувала своїх собак. А як проходить ваш день?" – йдеться в описі до ролика.
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