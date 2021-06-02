Ведмідь хотів пробратися на територію будинку, але жінка зіштовхнула його з паркану: відео

У TikTok з'явився епічний ролик, на якому жінка завадила ведмедю пробратися на її приватну територію. Дивіться на відео, як усе було.

На записі з камери спостереження видно, як дорослий ведмідь з двома ведмежатами залазить на невеликий цегляний паркан, що розділяє дві приватні ділянки. Диких звірів помічають собаки господині і з гавкотом підбігають до них, охороняючи двір. Поки ведмежата тікають, батько лапою відбивається від собак. У цей момент вибігає сама власниця будинку Хайлі, і з розбігу зіштовхує ведмедя за паркан, швидко заганяючи вихованців в дім.

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"Сьогодні моя двоюрідна сестра Хейлі випхали ведмедя зі своєї території і врятувала своїх собак. А як проходить ваш день?" – йдеться в описі до ролика.

This is crazy af omg pic.twitter.com/Sh14yVD9Eu — Bria Celest (@55mmbae) June 1, 2021

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