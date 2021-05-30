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Австралієць чекав п'ять років, щоб відкрити знайдений сейф, і ось що він знайшов всередині

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Австралієць чекав п'ять років, щоб відкрити знайдений сейф, і ось що він знайшов всередині - фото 1

Фотограф з Австралії ще у 2016 році знайшов у своїй колишній квартирі загадковий сейф. Гроші, заощадження, цінні папери – Стівенсон і його брат перебрали різні варіанти того, що могло бути всередині. І ось що чоловіки виявили всередині.

Австралійці протрималися п'ять років, перш ніж відкрити сейф, але всякому терпінню приходить кінець. Вони зламали скриньку і побачили тільки презерватив з логотипом фільму "Три ікси" 2002 року. Так, того самого, з Віном Дизелем, пише Slate.

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Стівенсон виявив сейф, коли прибирав у кімнатах під час переїзду – залізний ящик був у схованці. Австралієць забрав знахідку собі і відвіз її в гараж нового будинку. Там сейф і залишився лежати. "Кожен раз, коли я заходив в гараж, я думав: "Чорт, треба відкрити цю штуковину"", – розповів Стівенсон. Те ж саме чоловікові твердив і його брат, але щось зупиняло Стівенсона.

Брати зважилися зламати скриньку в кінці травня. Один працював болгаркою, а інший – знімав все на телефон. Через 11 хвилин вони, сміючись, витягли із запиленого кута ящика презерватив. "Це все, що я хотів", – сказав на камеру Стівенсон.

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