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Британець відмовився від алкоголю, помолодшав і схуд на 25 кг

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Гетін Томас - фото 1
Гетін Томас / metro

Житель Британії схуд на 25 кілограмів, відмовившись від вживання алкогольних напоїв. Просто подивіться на його метаморфозу!

Житель британського міста Блеквуд Гетін Томас почав почувати себе погано через зайву вагу і неправильне харчування.

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У вересні 2019 року 25-річний британець вирішив відмовитися від вживання спиртного та зайнятися своїм зовнішнім виглядом і здоров'ям. Чоловік також вирішив записатися в тренажерний зал. Всього за кілька місяців британець схуд на 25 кілограмів і зміг пробігти десять кілометрів на благодійному забігу.

Томас зазначає, що став набагато впевненішим у собі. Тепер йому не так важко стежити за своїм харчуванням, а алкоголь він вживає лише в особливих випадках. Друзі британця відзначили, що після схуднення він став виглядати на кілька років молодше. Як вам такі зміни?

Британець відмовився від алкоголю, помолодшав і схуд на 25 кг - фото 381697

Британець відмовився від алкоголю, помолодшав і схуд на 25 кг - фото 381698

Британець відмовився від алкоголю, помолодшав і схуд на 25 кг - фото 381699

Британець відмовився від алкоголю, помолодшав і схуд на 25 кг - фото 381700

Британець відмовився від алкоголю, помолодшав і схуд на 25 кг - фото 381701

Британець відмовився від алкоголю, помолодшав і схуд на 25 кг - фото 381702

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Джерело: metro
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