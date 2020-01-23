Британець відмовився від алкоголю, помолодшав і схуд на 25 кг

Житель Британії схуд на 25 кілограмів, відмовившись від вживання алкогольних напоїв. Просто подивіться на його метаморфозу!

Житель британського міста Блеквуд Гетін Томас почав почувати себе погано через зайву вагу і неправильне харчування.

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У вересні 2019 року 25-річний британець вирішив відмовитися від вживання спиртного та зайнятися своїм зовнішнім виглядом і здоров'ям. Чоловік також вирішив записатися в тренажерний зал. Всього за кілька місяців британець схуд на 25 кілограмів і зміг пробігти десять кілометрів на благодійному забігу.

Томас зазначає, що став набагато впевненішим у собі. Тепер йому не так важко стежити за своїм харчуванням, а алкоголь він вживає лише в особливих випадках. Друзі британця відзначили, що після схуднення він став виглядати на кілька років молодше. Як вам такі зміни?

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