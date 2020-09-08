Британець проплив 160 кілометрів по океану, аби назбирати гроші на прибирання пляжів

Знайомтесь, це Олі Раш. Він здійснив заплив уздовж живописного Юрського узбережжя на заході Англії, занесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Своєю акцією штукатур з міста Пула хотів привернути увагу до проблеми забруднення легендарного узбережжя.

11-денний заплив на 160 кілометрів приніс англійцю понад 7000 фунтів стерлінгів. Він пожертвує їх благодійним організаціям, які прибирають пляжне сміття, залишене натовпами туристів цього літа.

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Плавець стартував 26 серпня. Щодня він долав близько 22 км. І успішно фінішував 5 вересня.

Опісля він розповів, що на шляху йому траплялися унікальні природні пам'ятки Юрського узбережжя. Але при цьому він бачив багато сміття, пластикових відходів, рибальських сіток, а також птахів, що заплуталися в лісці. Це, за словами Олі Раша, лише зміцнило його впевненість у правильності того, що він робить.

Чоловік щодня пропливав близько 22 кілометрів

Плавець підкреслив, що головна його мета – підвищити обізнаність суспільства про забруднення морської екосистеми та берегових територій. А основне – активно боротися з ним і, нарешті, домогтися позитивних змін.

Сам Олі Раш теж неодноразово брав участь у прибиранні територій після туристів, які заполонили пляжі після зняття карантинних обмежень.

Загалом Олі Рашу вдалося зібрати 7 тисяч фунтів стерлінгів

Кошти, зібрані у результаті запливу, він передасть благодійним організаціям Clean Jurassic Coast і GoPladdle. Частина грошей піде на покупку човна, за допомогою якого можна буде очистити від сміття важкодоступні місця у бухтах і затоках.

Рой Біл з Clean Jurassic Coast, який супроводжував Олі Раша на байдарці, зазначив, що це було "величезною пригодою і масштабним заходом".

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