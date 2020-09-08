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Коронавірус Карантин 1 вересня

Британець проплив 160 кілометрів по океану, аби назбирати гроші на прибирання пляжів

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Олі Раш збирав кошти на прибирання пляжів - фото 1
Олі Раш збирав кошти на прибирання пляжів

Знайомтесь, це Олі Раш. Він здійснив заплив уздовж живописного Юрського узбережжя на заході Англії, занесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Своєю акцією штукатур з міста Пула хотів привернути увагу до проблеми забруднення легендарного узбережжя.

11-денний заплив на 160 кілометрів приніс англійцю понад 7000 фунтів стерлінгів. Він пожертвує їх благодійним організаціям, які прибирають пляжне сміття, залишене натовпами туристів цього літа.

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Плавець стартував 26 серпня. Щодня він долав близько 22 км. І успішно фінішував 5 вересня.

Опісля він розповів, що на шляху йому траплялися унікальні природні пам'ятки Юрського узбережжя. Але при цьому він бачив багато сміття, пластикових відходів, рибальських сіток, а також птахів, що заплуталися в лісці. Це, за словами Олі Раша, лише зміцнило його впевненість у правильності того, що він робить.

Британець проплив 160 кілометрів по океану, аби назбирати гроші на прибирання пляжів - фото 424414

Чоловік щодня пропливав близько 22 кілометрів

Плавець підкреслив, що головна його мета – підвищити обізнаність суспільства про забруднення морської екосистеми та берегових територій. А основне – активно боротися з ним і, нарешті, домогтися позитивних змін.

Сам Олі Раш теж неодноразово брав участь у прибиранні територій після туристів, які заполонили пляжі після зняття карантинних обмежень.

Британець проплив 160 кілометрів по океану, аби назбирати гроші на прибирання пляжів - фото 424413

Загалом Олі Рашу вдалося зібрати 7 тисяч фунтів стерлінгів

Кошти, зібрані у результаті запливу, він передасть благодійним організаціям Clean Jurassic Coast і GoPladdle. Частина грошей піде на покупку човна, за допомогою якого можна буде очистити від сміття важкодоступні місця у бухтах і затоках.

Рой Біл з Clean Jurassic Coast, який супроводжував Олі Раша на байдарці, зазначив, що це було "величезною пригодою і масштабним заходом".

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Джерело: BBC
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