Британці розповіли, що рятує від депресії

Науковці виявили чудовий спосіб вберегтися від депресії.

Британські психологи дійшли до висновку, що допомогти впоратися з депресію може саме культура. Виявилось, що ризики депресивних розладів у літніх людей, які періодично бувають на культурних заходів, знижуються майже на 50%.

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Науковці провели дослідження серед людей віком від 50 років, за якими стежили упродовж 10 років. Виявилось, що ті піддослідні, хто хоча б раз або кілька разів на місяць ходили до кіно, театру чи на будь-які інші заходи, мали менші ризики розвитку депресії до 48%.

Тому медики вважають, що культурне проведення вільного часу допомагає людям не поринати у погані думки та втримувати емоційний стан на хорошому рівні. Однак автори дослідження наголошують, що такі результати можуть бути пов'язані і з тим, що літні люди на культурних заходах відчувають залучення до соціального життя.

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