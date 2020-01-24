Бред Пітт забув перше правило "Бійцівського клубу"

Популярний голлівудський актор Бред Пітт отримав премію Maltin Modern Master Award за внесок у кінематограф на кінофестивалі у Санта-Барбарі. Нагороду акторові вручав режисер Девід Фінчер, з яким Бред працював над фільмами "Бійцівський клуб" і "Сім".

Під час виголошення своєї промови, Бред зізнався, що більше не пам'ятає перше правило "Бійцівського клубу".

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Такі речі і такі вечори кажуть мені, як я постарів, – почав свою промову Пітт. – Я займався цим досить довго. Я більше не витримую нічні зйомки, і я із задоволенням поступлюся трюками каскадеру. Я більше не пам'ятаю перше правило "Бійцівського клубу".

Жарти жартами, але, як зізнався Бред, такі вечори роблять його по-справжньому щасливим.

Brad Pitt accepts the Maltin Modern Master Award with humor and humility. And delivers another great speech. @awards_watch #SBIFF pic.twitter.com/yO2TnKgyoV — Catherine Springer (@crspringer9) January 23, 2020

Мені пощастило працювати з дивовижними людьми, які навчили мене багато чому. Від редакторів і композиторів до приголомшливих режисерів. Мені дуже приємно бути тут, і я вдячний за це, – каже актор.

Нагадаємо, що раніше Бред Пітт розповів, як його називає Леонардо Ді Капріо. Прізвисько, яке дав Бредові Лео вас однозначно вразить.

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