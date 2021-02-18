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Бред Пітт нагадав підписникам свою найпровокативнішу фотосесію у зухвалих сукнях

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Бред Пітт - фото 1
Бред Пітт / instagram

Голлівудський актор Бред Пітт поділився в Instagram архівними кадрами однією з найзухваліших фотосесій в своєму житті.

Автором зйомки став відомий американський фотограф Марк Селінджер. На фото для випуску журналу Rolling Stone в 1999 році Бред Пітт позував в сукнях, які доповнювали прикраси і окуляри.

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Ідея зафіксувати актора в провокаційних образах з'явилася після чергового скандалу з папараці. Таким чином фотограф і актор вирішили повною мірою відповісти на запити мисливців за сенсаційними кадрами.

Відзначимо, що сукні для зйомок Бред вибирав особисто. Після виходу журналу фотосесія викликала фурор.

Бред Пітт нагадав підписникам свою найпровокативнішу фотосесію у зухвалих сукнях - фото 448255

Бред Пітт нагадав підписникам свою найпровокативнішу фотосесію у зухвалих сукнях - фото 448256

Бред Пітт нагадав підписникам свою найпровокативнішу фотосесію у зухвалих сукнях - фото 448257

Бред Пітт нагадав підписникам свою найпровокативнішу фотосесію у зухвалих сукнях - фото 448258

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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