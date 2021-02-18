Бред Пітт нагадав підписникам свою найпровокативнішу фотосесію у зухвалих сукнях

Голлівудський актор Бред Пітт поділився в Instagram архівними кадрами однією з найзухваліших фотосесій в своєму житті.

Автором зйомки став відомий американський фотограф Марк Селінджер. На фото для випуску журналу Rolling Stone в 1999 році Бред Пітт позував в сукнях, які доповнювали прикраси і окуляри.

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Ідея зафіксувати актора в провокаційних образах з'явилася після чергового скандалу з папараці. Таким чином фотограф і актор вирішили повною мірою відповісти на запити мисливців за сенсаційними кадрами.

Відзначимо, що сукні для зйомок Бред вибирав особисто. Після виходу журналу фотосесія викликала фурор.

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