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Бред Пітт на інвалідному візку схвилював фанатів (фото)

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Бред Пітт схвилював фанів - фото 1
Бред Пітт схвилював фанів / Getty images

Знаменитий актор Бред Пітт не на жарт збентежив фанатів своєю недавньою появою на інвалідному візку. Що трапилось із колишнім чоловіком Анджеліни Джолі - читайте далі.

57-річний голлівудський актор Бред Пітт потрапив у камери папараці і одразу ж розбурхав мережі. Річ у тому, що недавно стало відомо про те, що Пітт стане ведучим церемонії "Оскар". Однак фотографи помітили його поблизу медичного центру у Беверлі-Гіллз не у найкращому вигляді, передає Page Six.

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На кадрах можна побачити, як актора в темних окулярах та на інвалідному візку вивозить охоронець. Це неабияк злякало шанувальників Пітта.

Але насправді хвилюватись про стан зірки не потрібно, адже візки регулярно використовують у лікарнях, щоб пацієнт випадково не завдав собі травми, коли покидає заклад. А сам актор просто був на прийомі у свого стоматолога.

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