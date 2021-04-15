На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Бред Пітт на інвалідному візку схвилював фанатів (фото)
-
- 0
Знаменитий актор Бред Пітт не на жарт збентежив фанатів своєю недавньою появою на інвалідному візку. Що трапилось із колишнім чоловіком Анджеліни Джолі - читайте далі.
57-річний голлівудський актор Бред Пітт потрапив у камери папараці і одразу ж розбурхав мережі. Річ у тому, що недавно стало відомо про те, що Пітт стане ведучим церемонії "Оскар". Однак фотографи помітили його поблизу медичного центру у Беверлі-Гіллз не у найкращому вигляді, передає Page Six.
І ще: Бред Пітт і Brioni випустили спільну колекцію: стильне відео
На кадрах можна побачити, як актора в темних окулярах та на інвалідному візку вивозить охоронець. Це неабияк злякало шанувальників Пітта.
Але насправді хвилюватись про стан зірки не потрібно, адже візки регулярно використовують у лікарнях, щоб пацієнт випадково не завдав собі травми, коли покидає заклад. А сам актор просто був на прийомі у свого стоматолога.
Читайте також: Сестра Кари Делевінь виклала в мережу фото своєї бабусі та 17-річного принца Філіпа
-
11:55Бред Пітт на інвалідному візку схвилював фанатів (фото)
-
11:28Як відчувають світ павуки: учені створили мелодія павутини
-
10:58Яким знакам Зодіаку 15 квітня варто планувати майбутнє
-
10:30До літа готова: зваблива модель Жизель Олівейра показала нові фото
-
09:57Погода в Україні 15 квітня: прогноз на сьогодні по містах
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 квітня
-
08:55Як просто почистити мікрохвильовку: лайфхак від блогерки
-
08:29Чому не варто спокушатись на нічні перекуси
-
07:51Nissan представила обмежену серію спорткарів
-
07:22Експерти назвали головні переваги регулярного катання на велосипеді
- 14 квітня
-
21:4910 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя
-
21:2115 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Учені порівняли залежність від соцмереж з поведінкою лабораторних пацюків
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:22Учені назвали вік, коли люди почуваються максимально щасливими
-
19:52У мережі показали концепт BlackBerry 5G: потрійна камера та QWERTY-клавіатура
-
19:41Стало відомо, коли Clubhouse буде доступний на Android
-
19:24Автопілот Ford BlueCruise дозволив водіям прибирати руки з керма
-
19:11alyona alyona скопіювала спокусливий образ Каменських
-
18:52Станьте кращою версією себе вчорашнього: як розвинути 4 ключові якості лідера
-
18:42У Reebok представили лімітовані кросівки до Дня марихуани
-
18:26Гороскоп на 15 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:10Японський бренд створив взуття з п'ятьма нафарбованими пальцями
-
17:51У США жінці випадково переказали 1,2 мільйона доларів: наступного дня вона купила будинок
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 квітня
-
07:22Експерти назвали головні переваги регулярного катання на велосипеді
- 14 квітня
-
21:4910 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя
-
18:52Станьте кращою версією себе вчорашнього: як розвинути 4 ключові якості лідера
-
15:304 ідеальні серіали для весни, які варто подивитись
-
12:51У МОЗ оновили карантинні зони: хто вийшов з "червоних" регіонів
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 квітня
-
07:30Ці елегантні класичні Porsche відреставрують для конкурсу
- 13 квітня
-
21:15Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки
-
17:50Як змінювалася найсексуальніша ізраїльтянка Бар Рафаелі: фото 18+
-
15:15Свіжий рейтинг надійних вживаних машин: яким б/у авто найбільше довіряють українці
-
12:30Простий психологічний тест: виберіть корабель на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 квітня
-
07:13Яку річ потрібно негайно прибрати з ванної кімнати
- 12 квітня
-
21:55Надто розумна і гаряча: модель Крістін Мей заінтригувала новими фото (18+)
-
17:55Красуні показують епічні селфі, на яких їх неможливо впізнати (фото)
-
14:15GannaBaby – Квіти (Не за бабки): крутий кліп про виживання на карантині
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 квітня
-
08:12Голос країни 11 сезон 12 випуск: як пройшов перший прямий ефір
- 11 квітня
-
19:49Дівчина тижня: гаряча тренерка Теммі Хемброу, яка заводить мережу своїми формами (18+)
-
16:48Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
12:32Нові популярні пісні квітня: плейлист свіжих хітів
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 квітня
-
08:515 причин, чому на вашому тілі ніколи не з'являться кубики преса