Сестра Кари Делевінь виклала в мережу фото своєї бабусі та 17-річного принца Філіпа

Сестра моделі Кари Делевінь поділилася фотографією своєї бабусі. На ній вона позує з 17-річним принцом Філіпом в Італії. Чорно-білий знімок Анджели Делевінь та майбутнього герцога Единбурзького, котрий помер 9 квітня у віці 99 років, зробили на пляжі у Венеції у 1938 році.

Фото принца Філіпа та Анджели опублікувала на своєму інстаграмі Поппі Делевінь.

Це цікаво: Стали відомі подробиці останніх днів життя принца Філіпа

Вона написала під постом: "Мої двоюрідні сестри пам'ятають, як вона говорила: "Після зустрічі з ним вона подумала, що одного разу він стане для когось дуже хорошим чоловіком". Як вона мала рацію".

Знімок зробив майбутній чоловік Анджели Едвард. А через рік Філіпа представили 13-річній Єлизаветі, коли принцеса супроводжувала своїх батьків під час візиту в Британський Королівський військово-морський коледж, де він був кадетом.

Бабуся сестер Делевінь Анджела, котра померла у 2015 році, у віці 102 років, народилася в аристократичній родині. Її батько був віконтом, а тітка по материнській лінії була мачухою дружині лорда Маунтбеттена Едвіні.

Лорд Маунтбеттен був дядьком принца Філіпа і троюрідним братом королеви. У Анджели й Едварда четверо дітей. Їхній син Чарльз – батько 28-річної Кари та 34-річної Поппі.

Читайте також: Принц Гаррі і Меган Маркл створюють серіал для Netflix: перші подробиці