Бред Пітт і Brioni випустили спільну колекцію: стильне відео

Бред Пітт кілька років є амбасадором Brioni

Бред Пітт та італійський бренд Brioni представили спільну капсульну колекцію BP Signature. Основою для неї став образ американського актора на 92-й церемонії вручення премії "Оскар", коли він отримав статуетку за роль у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу... в Голлівуді".

У колаборації сім предметів – костюм з однобортним піджаком, кашемірове поло з довгим рукавом, сорочка з тонкої бавовни, куртка у спортивному стилі, легке пальто без підкладки та вечірній оксамитовий піджак з вовняними штанами. Тизер колекції виклали в інстаграмі Brioni.

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"Було дуже приємно працювати з Бредом Піттом над створенням моделей для BP Signature. Ми отримали шанс зробити щось комфортне, просте та вільне, не жертвуючи стилем або елегантністю. Краса цієї колекції полягає в її універсальності", – розповів дизайн-директор Brioni Норберт Штумпфль.

Нагадаємо, Бред Пітт став амбасадором Brioni восени 2019 року. Зйомки першої рекламної кампанії з його участю пройшли в Лос-Анджелесі.

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