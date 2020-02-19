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Фанат відтворив всесвіт Відьмака у віртуальній реальності: відео

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Фанат відтворив всесвіт Відьмака у віртуальній реальності: відео - фото 1

Ентузіаст спеціально для фанатів Відьмака випустив "The Witcher Virtual Reality" – гру по всесвіту Сапковського, в якому використовується віртуальна реальність.

Ідея цього проєкту полягає в тому, щоб дозволити фанатам досліджувати карти першої частини "Відьмака" у VR. Однак це не мод для гри, оскільки автор сам відтворює карти на "двіжку" Unreal Engine 4.

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Поки що ви можете бродити тільки по тренувальних майданчиках відьмаків в Каер-Морхені. Тільки не варто очікувати персонажів або битв – поки що в моді є тільки пташки, а густі ліси ваблять своєю неприступністю.

Поточний план автора проєкту, полягає в тому, щоб додати більше карт з першої гри, а також "повністю ігровий сюжет", який він порівнює з прологом.

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